Temptation Island, Ilaria Tentoni (ex corteggiatrice di U&D) manda in tilt un fidanzato: ecco chi è

La nuova edizione di Temptation Island è iniziata e già porta con sé delle novità succulente. Non tutti i volti sono sconosciuti al pubblico, soprattutto tra i tentatori. Infatti, spicca la presenza degli ex corteggiatori Daniele Schiavon e Andrea Della Cioppa, mentre tra le tentatrici la bellissima Ilaria Tentoni, ex corteggiatrice della stagione di Uomini e Donne che si è conclusa lo scorso maggio. Ilaria corteggiava Luca Daffrè, ma non è stata la sua scelta.

La presenza

Già dalla prima puntata di Temptation Island, la bellezza di Ilaria Tentoni non è passata inosservata.

L’ex corteggiatrice è stata notata da Manu, il fidanzato di Isabella ma senza nessun avvicinamento. Almeno per ora. A confermarlo è lo stesso Manu, che si è sfogato con gli altri fidanzati e i contatti con Ilaria sono stati davvero pochissimi. Il pubblico aspetta una scintilla: ci sarà qualcosa fra loro?

La scelta

Isabella, infatti, al termine della prima puntata ha già chiesto il falò di confronto al fidanzato ritenendo inutile la permanenza nel villaggio per i problemi di comprensione che ci sono tra loro. Manu accetterà o vorrà restare nel villaggio e conoscere meglio Ilaria?