Dalla Serie D con il Pordenone a Temptation Island, Tommaso Lella è tra i "tentatori"

PORDENONE - I tifosi del Pordenone, che in queste settimane non stanno certamente vivendo il loro miglior momento, sicuramente se lo ricorderanno. D’altronde è stato uno dei primi protagonisti dei Ramarri in Serie D nell’era segnata dalla presidenza di Mauro Lovisa. Qualche ricordo, probabilmente, lo susciterà anche tra chi nella stagione 2007-2008 andava a seguire il Sarone dei miracoli, quello che sempre in Serie D visse un anno da favola per poi decadere. Ora, invece, gli occhi su di lui ce li avrà sicuramente di più il pubblico femminile.

L’ex attaccante del Pordenone Tommaso Lella, infatti, è uno dei “tentatori” della nuova edizione di Temptation Island, fortunato programma in onda sulle reti Mediaset che si basa sul gioco delle coppie. Separati, i findanzati entrano a far parte dello show e vengono tentati da uomini e donne rispettivamente, con l’obiettivo di resistere ai corteggiamenti. Ecco, uno dei tentatori è proprio Tommaso Lella, che ha appeso le scarpe da calcio al chiodo e che ora fa il personal trainer. D’altronde il fisico non mente.

Lella ha giocato con il Pordenone all’inizio della militanza di Mauro Lovisa in Serie D. Poi varie altre esperienze, tra cui le più prolifiche quanto a reti segnate con la maglia della Clodiense, in Veneto.

