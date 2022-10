ROMA - ​Gf Vip, il pianto disperato della trevigiana Giaele De Donà: vuole lasciare la Casa. «Mi criticano per il weekend da 30mila euro». Alla fine Gaiele De Donà è crollata. Dopo la quinta puntata del reality condotto da Alfonso Signorini, la concorrente di Vittorio Veneto è scoppiata a piangere. Motivo? Le critiche ricevute in diretta per il suo "rapporto aperto" con il marito ricco e facoltoso.

Signorini ha raccontato che la gieffina la scorsa estate ha trascorso un weekend a Capri con una sua amica, a spese del marito. E il conto sarebbe stato piuttosto salato: 30mila euro. Neanche a dirlo, alcuni concorrenti (che quest'anno non brillano per empatia, come nel caso di Marco Bellavia) si sono scagliati contro la 23enne veneta accusandola di essere opportunista e di far soffrire il marito.

Giaele in diretta ha cercato di difendersi dicendo che il marito è felice del loro amore, ma a fine punata è crollata. «Non è vero - ha detto - che il weekend a Capri lo ha pagato mio marito, quella volta ha contribuito la mia amica. La vacanza da 30mila euro era un'altra. A me dà fastidio che sembra che io sia con mio marito perché mi paga le vacanze. Non ce la faccio più a stare qui, io non riesco a vivere bene qui, vedi che non sto bene. Sto perdendo tutti qui dentro».

Edoardo Donnamaria e Attilio Romita hanno cercato di rassicurare Giaele, invitandola a raccontare un po’ meno della sua vita privata. Gieale lascerà seguirà il consiglio dei due inquilini o lascerà la Casa? Staremo a vedere.

(foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)