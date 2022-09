VITTORIO VENETO - Una vittoriese (la prima) al Grande Fratello Vip. Sofia Giaele De Donà, nata in città nel 1998 ma da anni residente prima a Milano, ora a Jesolo, ha fatto il suo ingresso ieri sera nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo aver partecipato al programma “Ti spedisco in convento” su Real Time, l’influencer, modella ed imprenditrice nel settore della moda è stata scelta per essere una delle concorrenti del reality show di Canale 5 giunto alla settimana edizione e condotto da Alfonso Signorini. Ieri sera De Donà ha varcato la porta rossa della casa insieme ad altri concorrenti vip. La sua presenza è stata confermata solo ieri, a poche ore dalla prima puntata.



CHI È

Fin da ragazzina, Sofia Giaele ha coltivato la passione per la moda, aprendo ad appena 13 anni il suo primo fashion blog per poi iniziare a lavorare come modella. Parallelamente ha studiato moda all’Accademia del Lusso formandosi – recita il suo sito internet – in e-commerce, fashion and luxury marketing, retails management, trend and coolhunting, fashion start up management and international markets & lifestyle. E poi l’università e gli studi in scienze della mediazione linguistica. E nel 2021 ha avviato il suo brand di abbigliamento SGDD. «Ciascun vestito e accessorio della mia collezione è stato pensato per far risaltare le infinite sfumature di ogni donna, donando eleganza e fascino – scrive Sofia Giaele con riferimento alla sua linea di abbigliamento - La trasformazione personale merita di essere esteriorizzata ed ammirata in ogni sua parte. Non c’è nulla di più bello di vedere la propria immagine riflessa e piacersi per ciò che vediamo. Il mio desiderio è far vivere la bellezza ad ognuna di voi con i miei abiti 100% Made in Italy, di alta sartoria milanese». Tra i suoi interessi non solo la moda, ma anche il mondo dello spettacolo. Vorrebbe infatti diventare presentatrice.



I SOCIAL

Quella del Grande Fratello Vip per la 24enne è dunque la seconda partecipazione tv e un’occasione per farsi conoscere al grande pubblica. Sui social De Donà è molta seguita, contando oltre 100mila follower sul suo profilo Instagram. Quanto alla vita privata, è fidanzata con un ingegnere aerospaziale americano. Lo scorso anno, intervistata da Vivi Jesolo, su una sua prossima partecipazione ad un reality diceva: «Sì, sono interessata a farne altri: perché propensa a nuove esperienze televisive. Certo, dipende anche da quali proposte arrivano: dopo una esperienza così bella come quella vissuta (Ti spedisco in convento, ndr), ho un po’ paura a quello che potrei trovare».