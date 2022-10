Gf Vip, il grave gesto della veneta Giaele De Donà (e di altri inquilini) prima della diretta. Fan furiosi: «Fuori subito»

ROMA - Gf Vip, il grave gesto della veneta Sofia Giaele De Donà (e di altri inquilini) prima della diretta. ​Fan furiosi: «Fuori subito». È partito il conto alla rovescia per l'inizio della nuova puntata del Grande Fratello Vip. Ma quello di stasera si preannuncia come un appuntamento ad alta tensione. Si vocifera infatti che alcuni concorrenti potrebbero essere squalificati per le gravi accuse di bullismo nei confronti di Marco Bellavia, che nei giorni scorsi ha abbandonato il programma.

Non è tutto. Subito dopo l'uscita dell'ex conduttore di Bim Bum Bam, un gruppetto di "vipponi" avrebbe preso di mira un'altra inquilina, muovendole (alle spalle) una grave accusa. A denunciare i fatti, gli spettatori del reality di Canale 5 che su Twitter hanno lanciato l'allarme.

«In cucina Elenoire Ferruzzi, Giaele De Donà e Sara Manfuso hanno detto che Nikita Pelizon porta sfortuna, un'accusa gravissima», scrive un utente. E c'è chi rincara la dose: «Elenoire e Sara hanno chiesto perfino un corno». Addirittura queste ultime avrebbero affermato: «Il segreto è fissarla a propria volta». Alla conversazione avrebbe partecipato anche Antonino Spinalbese.

Immediato lo sdegno del web: «Dopo il bullismo contro Marco Bellavia, adesso prendono di mira Nikita». E una utente conclude: «Mia Martini morì per questo motivo, è un fatto gravissimo. Si prendano provvedimenti».