Francesco Nuti compie 66 anni: ecco come sta oggi La figlia: «E' ricoverato in una clinica, riusciamo a capirci con lo sguardo»

Francesco Nuti compie domani 66 anni. L'attore si trova in una struttura sanitaria dopo i pesanti problemi fisici e mentali che lo hanno colpito alla fine degli anni 90 durante una fase poco felice della carriera che conta su grandi successi di botteghino e di critica. Tra alcolismo e un tentativo di suicidio è uscito definitivamente di scena lasciando un grande vuoto e una forte amarezza.

A raccontare la sua storia, a Domenica In, sono Annamaria Malipiero, l'ex moglie, e la figlia Ginevra (che celebra oggi il compleanno). Proprio lei, al compimento dei suoi diciotto anni, è diventata suo tutore. “Riusciamo a capirci con lo sguardo, Papà è sempre stato molto espressivo”, racconta spiegando che il padre è stato trasferito a Roma, accanto a lei.

“Non ci siamo più visti per vari motivi. Ci siamo sentiti al telefono per un paio di volte, ma poi spariva e appariva. Volevo andarlo a trovare con Giovanni Veronesi ma non ho avuto il coraggio, a dir la verità”, commenta Ornella Muti in una festa di compleanno realizzata da Mara Venier anche con le testimonianze di vari artisti, tra cui Carlo Verdone e Giorgio Panariello. A Domenica In anche Veronesi lo ha ricordato in un collegamento in diretta. Il suo ricordo ha commosso tutti.

