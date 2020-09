Ezio Bosso, la famiglia su Facebook: «Un concerto per il suo compleanno»

«Care amiche e cari amici, dopo tanto silenzio il profilo del nostro fratello, figlio e zio riprende a vivere attraverso le nostre parole perché si avvicina il 13 settembre, il suo compleanno e vorremmo festeggiarlo con voi». Tornano i messaggi dalla pagina Facebook di Ezio Bosso sulla bacheca dei suoi fan. Un'emozione, virtuale, che sfiora quella enorme e infinita che porta la sua musica. Dopo la sua scomparsa, la famiglia ha deciso di organizzare un evento per una giornata speciale. Quella del compleanno del grande musicista: «Il 13 a Torino, sua e nostra città natale, ci sarà un piccolo concerto, nulla di grandioso, ma di certo un inizio, una ripartenza. Sul palco i suoi musicisti della EPO, che in tanti avete imparato a conoscere ed amare in questi anni, la sua musica e quelle Metamorfosi di R. Strauss che dopo il suo ultimo concerto al Conservatorio di Milano prima del lockdown, ha sempre sognato di tornare a dirigere. Purtroppo le attuali restrizioni COVID-19 relative agli eventi al chiuso costringono ad un numero limitatissimo di accessi, per chi volesse può accreditarsi scrivendo a info@eziobosso.com».

Il post si conclude così: «Solo chi riceverà la mail di conferma potrà accedere. Siamo molto dispiaciuti di non poter garantire un giusto numero di accessi a questo importantissimo evento ma in questo momento la salute e la sicurezza vengono prima di tutto. Per tutti quelli che non potranno accedere stiamo cercando di approntare uno streaming così da celebrare tutti insieme questo importante giorno, maggiori dettagli nei prossimi giorni. E’ solo un inizio, piccolo ma buono!»

