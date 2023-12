Elton John a Venezia, show del re del pop al teatro La Fenice

VENEZIA - Sarà un evento praticamente blindato. Questa sera, in occasione delle celebrazioni per i 20 anni dalla ripartenza dell'attività alla Fenice, nello storico teatro si esibirà nientemeno che Elton John.

Un vero e proprio colpo a sorpresa, almeno per gli appassionati della musica, che è stato organizzato dal gruppo Ferretti, marchio mondiale per quanto concerne gli yacht di lusso che torna quindi in centro storico per un evento davvero esclusivo e di livello. Il gruppo ha organizzato questa serata per autorità, imprenditori e dirigenti del Nordest per rimarcare il suo profondo legame non solo con Venezia e il suo Arsenale, ma anche con lo stesso teatro di campo San Fantin. Sarà quindi una serata a invito e i posti in sala sono già stati assegnati da parecchie settimane. Da ieri, infatti, i tecnici della star inglese sono al lavoro dentro il teatro per realizzare al meglio lo spettacolo visto che si tratta di una produzione che arriva direttamente dallo staff del musicista e che prevede alcune particolarità legate, ad esempio, anche agli effetti luminosi.

I RICORDI

In città sono in tanti a ricordare il precedente ed emozionante concerto di Reginald Kenneth Dwight (questo il suo vero nome) che resta una delle pagine più emozionanti della lunga scia di eventi che vennero allestiti nel dicembre del 2003 in occasione della definitiva ripresa delle attività dopo la faticosa ricostruzione post incendio. Anche stasera, esattamente come vent'anni fa visto che quella performance risale proprio al 19 dicembre, il cantante inglese si esibirà in completa solitudine al pianoforte ripercorrendo, come è facile prevedere, tutte le tappe più significative della sua carriera caratterizzata, soprattutto, da un repertorio smisurato.

Va detto nel 2003 la performance al pianoforte (dove il protagonista indossava una giacca con il disegno dell'uccello mitologico), era stata organizzata come una sorta di regalo alla città dove il cantante ha anche acquistato un'abitazione, mentre l'appuntamento di questa sera è un evento organizzato in prima persona dai vertici dal gruppo Ferretti. Il concerto dovrebbe iniziare attorno alle 20.30 dopo un breve intervento degli organizzatori della serata.

TRAGUARDO

C'è da ricordare che nel luglio scorso l'artista, 76 anni, aveva fissato l'ultima data del suo lungo tour che, in pratica, si era concluso a Stoccolma. Il Farewell Yellow Brick Road Tour aveva fatto registrare una fitta serie di tappe con oltre 300 concerti, iniziati nel 2018. Ma, a parte l'età, il vero motivo ufficiale era soprattutto la voglia di dedicare più tempo alla famiglia e al compagno David Furnish.

Intanto, per i fortunati che hanno in tasca l'invito, è molto probabile che l'evento di stasera verrà ricordato a lungo. Tra brani indimenticabili che hanno fatto la storia del pop e il carattere allegro di un grande protagonista della musica.