Francia, Macron al concerto di Elton John il giorno dopo l'uccisione di Nahel: è polemica

Circola anche in Francia, sul web e sui rotocalchi, il video che in Italia è fra i più visti e commentati, in cui si vedono Emmanuel Macron e la première dame, Brigitte, ballare al concerto parigino di addio alle scene di Elton John. Il video circola insieme con molti altri che vengono presentati con commenti dal tono: « Macron e Brigitte ballano mentre la Francia brucia».

La rubrica Checknews di Libération e una ricostruzione temporale dei fatti smentiscono questa dinamica.