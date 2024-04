Notre-Dame di Parigi rinasce dalle ceneri, riapertura l'8 dicembre 2024

A quasi cinque anni dal devastante incendio, Notre-Dame di Parigi si avvicina al suo antico splendore, con la riapertura programmata per l'8 dicembre 2024, in coincidenza con la Festa dell'Immacolata Concezione. I lavori di restauro, guidati da Philippe Jost, rispettano tempi e budget previsti. Con le Olimpiadi di Parigi 2024 in vista, la guglia, distrutta il 15 aprile 2019, è stata fedelmente ricostruita secondo il design originale di Eugène Viollet Le Duc. Importanti progressi includono anche la ricostruzione del tetto in legno, terminata a marzo con legni bicentenari, e la pulizia di interni, vetrate e decorazioni. La cattedrale, che un tempo attirava 12 milioni di visitatori l'anno, è stata salvata anche grazie a un'imponente ondata di solidarietà globale, raccogliendo donazioni per 844 milioni di euro. Danimarca, il crollo della guglia dell'edificio della Borsa durante l'incendio