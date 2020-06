Bianca Berlinguer a Io e Te, la gaffe di Pierluigi Diaco: «Brava, amo la noia e la tv noiosa»

La conduttrice di Carta Bianca Berlinguer è stata ospite nel salotto di Rai1 e ha ripercorso la sua carriera, dagli esordi a Mixer agli ultimi mesi di lavoro in tempo di covid.

Presentandola, Diaco ha speso delle parole di grande apprezzamento per la giornalista figlia di Enrico Berlinguer, definendo il suo stile di conduzione «libero e spontaneo». Ma c'è una frase in particolare che attira l'attenzione dei follower. Diaco infatti aggiunge: «Amo la noia e la noia in televisione...». Immediati i commenti su Twitter: «Ma sta le sta dicendo che fa un tv noiosa?».

Probabilmente, Diaco non si riferiva all'ospite ma a un proprio gusto televisivo. I follower però fanno ironia: «Ti piace la noia? Ce n'eravamo accorti». Lui autoironico: «In me alberga un 95enne».

Ultimo aggiornamento: 26 Giugno, 09:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA