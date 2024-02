CHIOGGIA - «Bianca Berlinguer? Una furbastra. Mi piacerebbe che fosse aggredita e che le forze dell’ordine si voltassero dall’altra parte».

Ha suscitato un pandemonio una delle ultime uscite mediatiche di monsignor Adriano Tessarollo, vescovo emerito di Chioggia, a proposito degli studenti manganellati dalla polizia a Pisa.

TEZZE SUL BRENTA

In pensione da poco più di due anni, Tessarollo oggi vive nel suo paese natale, Tezze sul Brenta, dove, come aveva annunciato alla vigilia del suo collocamento a riposo, avendo superato i 75 anni, studia, prega e dà una mano al parroco, se ce n’è bisogno. Ma il monsignore non ha abbandonato la sua passione per i social che, già in passato l’aveva fatto notare sul piano mediatico. Risale, infatti, al 2018 la sua pubblica esternazione di disaccordo con la famosa copertina di Famiglia Cristiana dal titolo shock “Vade retro Salvini”, della quale ebbe a dire «Io non l’avrei fatta».

Nel 2019 Tessarollo polemizzò con l’allora ministro all’Istruzione Lorenzo Fioramonti M5S), che si era detto favorevole alla rimozione del crocefisso dalle scuole, proponendo di rimuovere anche il ritratto di Mattarella. Nel 2020 lanciò i suoi strali contro le discoteche e i giovani che le frequentano e sostenne alcune iniziative “imprenditoriali” della Curia (antenne sul campanile del Duomo, bancomat per le offerte in chiesa), dicendo che «ci sono le spese da pagare».

Nel 2021, poco prima del suo pensionamento, fu insultato, per strada, da un giovane tossicodipendente con offese pesanti, per le quali presentò denuncia. Monsignor Tessarollo, quindi, non è nuovo alla ribalta mediatica e conserva ancora a Chioggia, un buon numero di followers, per cui la sua esternazione non è passata inosservata.

POLIZIA