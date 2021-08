Banksy è tornato e questa volta non si è limitato a un solo graffito Video

Questa volta Banksy non si sarebbe limitato a disegnare una sola ma l'intervento sarebbe stato multiplo. Sulla costa orientale dell'Inghilterra sono apparsi murales che ricordano proprio lo stile di Banksy. Si va da una stalla in miniatura in un parco di divertimenti del Norfolk, passando ai graffiti di Great Yarmouth e Lowestoft nel Suffolk. Queste località sono candidate a diventare Città della Cultura del Regno Unito nel 2025, un altro indizio che dietro il blitz ci sia proprio Banksy.