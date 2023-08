Ballando, i nomi dei primi 4 concorrenti. Un ex ballerino di Amici si candida: «Mi piacerebbe entrare nel cast»

Il cast di Ballando con le Stelle sta per essere ultimato e nel frattempo sono in molti a sostenere i primi quattro nomi delle celebrità che si metteranno in gioco, esibendosi con coreografie e veri e propri show. Milly Carlucci non ha ancora rivelato nulla, ma i nomi stanno facendo il giro del web, come anche un commento rilasciato dal vincitore di Amici22, Mattia Zenzola, che potrebbe accendere la speranza dei fan che lo vorrebero nel cast, magari insieme alla sua inseparabile (e forse fidanzata?) Benedetta Vari.

Ballando con le Stelle e i primi concorrenti

Secondo alcune voci che stanno circolando sul web, i primi personaggi pronti a cimentarsi nelle sfide di Ballando con le Stelle sono: Simona Ventura, Bruno Barbieri, Bobby Solo e Teo Mammucari. I nomi non sono ancora confermati ufficialmente, ma sono sicuramente ad un passo dalla firma.

I fan sono entusiasti e molto curiosi di vedere queste celebrità in un nuovo contesto, totalmente inedito per loro.

Mattia Zenzola su Ballando con le stelle

Mattia Zenzola, vincitore di Amici22, ha rilasciato un'intervista in cui commentava Ballando con le Stelle e dice: «Non mi dispiacerebbe. E’ un ambiente familiare quello in cui c’è la danza come modalità di espressione. E’ un programma che ho seguito e che mi piace. Perché no?». Le porte non sarebbero del tutto chiuse per il vincitore di Amici che potrebbe voltare le spalle al talent show di Maria De Filippi, come starebbe per fare, sempre secondo alcune voci, Raimondo Todaro, il suo professore di ballo? Non ci resta che aspettare e scoprire come adndrà a finire. Intanto Mattia sta facendo sognare i suoi fan con la sua storia, non ancora confermata, con la sua partner Benedetta Vari, con la quale avrebbe intrapreso una relazione amorosa. I fan hanno iniziato a sognare.