Carolyn Smith, il post sui social dopo la chemio: «Ho toccato il fondo e ho pensato di mollare: per fortuna non l'ho fatto»

Carolyn Smith torna a parlare della sua malattia. Lo fa sui social, ai quali da tempo ormai affida anche i pensieri più intimi, proprio per farsi aiutare da quella comunità virtuale che negli ultimi mesi le è stata più vicina che mai. La coreografa e giudice di Ballando con le Stelle sta affrontando per la terza volta il tumore al seno.

E dopo un periodo buio, ha spiegato che non ha intenzione di mollare.

Carolyn Smith, il post sui social: «Bisogna toccare il fondo per ripartire»

«Buongiorno. È un po' di tempo che non posto perché non è stato il miglior periodo della mia vita - ha scritto Carolyn Smith su Instagram -. Avevo bisogno di tempo con me stessa e ragionare un po', riflettere tanto delle mie fragilità. A volte si deve toccare il fondo per rilanciarsi e ripartire con nuove idee e nuova energia. Come sapete io non mollo mai, anche se mi è passato per la mente troppe volte. Ma per fortuna non ho ascoltato quelle voci interne. Era la stanchezza che mi parlava. Durante l’estate prendo tempo per me e stare a casa per mangiare bene, esercizi giornaliere, quality time con la mia famiglia. Ancora 2 viaggi di lavoro da fare, uno a Parigi e l’altro a Londra. Poi Padova (casa) e Roma per la chemio. Vi voglio bene».

Carolyn Smith e il tumore: «Quando è tornato (per la terza volta) è stato devastante. Avevo paura di morire. Ho scoperto il cancro grazie ai miei cani»

La malattia

La prima diagnosi di tumore al seno era arrivata nel lontano 2015, poi l'intervento e il ciclo di cure fino al 2017. Nel gennaio 2018 la brutta notizia: il tumore era tornato. E così altre cure, altri cicli di chemioterapia. E quest'anno di nuovo: «L'intruso è tornato per la terza volta», aveva spiegato lei. «Come sempre affronto questo nuovo percorso con positività, grinta e un bel sorriso anche se devo ammettere che un po' di fragilità c'è. Ci sta, sono anche umana ogni tanto», aveva raccontato via Instagram.