Sonia Bruganelli verso Ballando con le Stelle? «Milly Carlucci nicchia». La rabbia dell'ex di Bonolis: «Silurata da Mediaset? Presto la verità»

Sonia Bruganelli verso la Rai? Dopo l'addio alla poltrona del Gf Vip come opinionista, che verrà occupata dalla giornalista Cesara Buonamici, l'ex moglie di Paolo Bonolis è tornata a lavoro per i casting della prossima edizione di Ciao Darwin. Pare però che la sua voglia di stare di fronte all'obiettivo non sia passata così si vocifera che la Bruganelli possa aver tentato altre strade, anzi altre piste perché si parla di Ballando con le Stelle.

Cesara Buonamici opinionista al Grande Fratello: «Costretta da Mediaset, me l'ha chiesto Pier Silvio Berlusconi»

Bruganelli verso Ballando? L'indiscrezione

Secondo Dagospia, Sonia Bruganelli avrebbe difatti fatto pressioni per essere coinvolta nella nuova edizione di Ballando con le stelle, pur incassando un rifiuto. «Quella vanagloriosa iena ridens di Sonia Bruganelli non ci sta a finire nel cono d’ombra della visibilità, dopo essere stata silurata da Piersilvio per trashismo al GFVip», si legge nel lancio di Dago. «Ed ora le ambizioni sbagliate dell’ex moglie di Paolo Bonolis puntano alla Rai di Ballando con le stelle. Alle pressioni di Viale Mazzini, Milly Carlucci nicchia: come giudice “selvaggia” basta e avanza la Lucarelli…».

Grande Fratello, Cesara Buonamici è la nuova opinionista: l'ultima scelta di Pier Silvio Berlusconi per «alzare il livello». L'annuncio (inaspettato)

A questo TvBlog aggiunge una succosa indiscrezione.

La reazione di Sonia

La Bruganelli però non ci sta e, attacca dagospia tramite Instagram repostando il suo articolo e scrivvendo: «Leggo molto astio da parte del buon Dagospia.. sarà forse per una risposta diretta e sincera che ho dato alla sua “socia” (lei sì, molto trash) un po’ di tempo fa?! Chissà. Presto racconterò com’è andata davvero».