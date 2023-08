Amici, i prof della prossima edizione: fuori Arisa e Raimondo Todaro, ecco chi prende il loro posto

Domenica 17 settembre la scuola di Amici riaprirà le porte e Maria De Filippi è già al lavoro per confezionare un cast perfetto. C'è aria di cambiamenti e dopo l'addio di Arisa e probabimente anche di Raimondo Todaro (mai confermati dai diretti interessati) in molti si chiedono quale sarà la squadra ufficiale.

Amici, i prof della prossima stagione

Si vocifera quindi già di nomi che andranno a sostituire il ballerino e la cantante e pare che si tratti di due donne di spettacolo molto amate. Arisa potrebbe essere sostituita da Emma Marrone, che farebbe quindi un gran ritorno nel talent, mentre al posto di Todaro, secondo Nuovo Tv, potrebbe arrivare Elena D’Amario.

Arisa e Todaro ci saranno?

Arisa, come anticipato anche da Dagospia, sembra che tornerà in Rai e sarà tra i giurati del talent The Voice Kids. Non è esclusa nemmeno la sua partecipazione a Sanremo 2024. Todaro invece sembra che si sia allontanato per degli screzi con la padrona di casa, dopo la fine dell'ultima edizione è rimasto sempre vago sulla sua possibile conferma. Si era parlato anche di un ritorno a Ballando con le Stelle ma, sebbene Milly Carlucci abbia chiarito che non ci sono tra loro risentimenti, ha anche aggiunto di aver sorriso alla notizia di un suo come back.

Chi entra, chi esce e chi rimane

Sicure invece le riconferme di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, che dovrebbero ancora fare squadra. Anche Lorella Cuccarini è confermata come prof di canto. Ed Emanuel Lo? Su di lui non sono trapelate indiscrezioni e non è remota l’ipotesi che rimanga al suo posto. Quindi per ora i team potrebbero essere così composti: