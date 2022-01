Arnold Schwarzenegger, brutto incidente d'auto per l'ex governatore della California: una donna finisce in ospedale

Arnold Schwarzenegger è rimasto coinvolto in un brutto incidente d’auto. L'attore si trovava a Brentwood, Los Angeles, quando è avvenuto l'impatto in seguito al quale una donna è stata portata in ospedale per ferite alla testa, mentre l'attore, stando a quanto riporta il suo portavoce, ne è uscito illeso. La notizia è stata lanciata da TMZ, che ha fornito anche una prima ricostruzione dei fatti. Come riporta il sito, Arnold Schwarzenegger si è scontrato contro una Prius rossa mentre era alla guida del suo grande SUV. Le immagini che circolano in rete mostrano uno scontro davvero mostruoso: il SUV dell’attore si è letteralmente ribaltato, e da quanto si legge su TMZ: «Un testimone oculare dice che era pazzesco, sembrava un’acrobazia in un film». Dapprima l’impatto contro l’automobile rossa, poi il SUV ha continuato a rotolare sulla carreggiata, coinvolgendo un altro veicolo. L'incidente è avvenuto ieri verso le 17. Dalle ultime notizie Schwarzenegger sta bene e non ha riportato ferite, uscendo dall’abitacolo si è subito molto preoccupato per la donna ferita e per tutti coloro che sono rimasti coinvolti. Pare che l’attore abbia intenzione di seguire da vicino le condizioni della donna.

APPROFONDIMENTI MONDO Arnold Schwarzenegger: «Al diavolo la libertà delle... STATI UNITI Schwarzenegger con la spada di Conan accusa Trump: «Il peggior... MONDO Schwarzenegger e le attività in quarantena con la figlia?... CLEVELAND Schwarzenegger “Terminator" operato al cuore: «Ecco... ANIMALI Arnold Schwarzenegger e la quarantena con gli animali INVISTA Arnold Schwarzenegger nella jacuzzi con il sigaro: "Restate a casa"

Arnold Schwarzenegger: «Al diavolo la libertà delle persone, il virus uccide»

Arnold Schwarzenegger, la ricostruzione dell'incidente

Sempre dagli aggiornamenti che possiamo leggere sul portale TMZ pare che sia stato Schwarzenegger a causare l'incidente. Pare che l’attore stesse svoltando a sinistra ma con il semaforo ancora rosso. Non ci sarebbero state conseguenze né multe per lui, questo almeno è trapelato al momento. Nell'incidente sono state coinvolte altre due auto, con la donna a bordo di una delle vetture che è stata trasportata nella struttura ospedaliera più vicina, per fortuna non riportando danni gravi, come racconta il Los Angeles Times. Insieme all'ex governatore della California, si vede dalle immagini, appare anche l'attore Jake Steinfeld, amico di lungo corso di Schwarzenegger, ma non è chiaro se fosse uno dei passeggeri a bordo, oppure abbia semplicemente raggiunto l'ex governatore sul luogo dell'incidente