Claudio Baglioni fissa una quarta data a Verona: sarà la serie di concerti consecutivi più lunga del tour "ATuttoCuore"

VERONA - Saranno ben quattro i concerti di Claudio Baglioni all'Arena. Il cantautore romano ha infatti fissato, a grande richiesta, una nuova data a Verona nel suo ultimo tour: l'8 ottobre 2023, che si somma ai precedenti già annunciati 5, 6, e 7.

Aumenta così l'attesa per "ATuttoCuore": salgono a 15 gli spettacolari maxieventi dal vivo negli spazi outdoor del tour, show colossali che si preannunciano fortemente innovativi e travolgenti, grazie a una nuova rappresentazione totale: a tre gigantesche dimensioni spaziali - orizzontalità, verticalità, profondità - nella quale si fondono musica, luce, figura, gesto, azione e le molteplici arti e modalità dello stupefacente mondo dello spettacolo.

Quella dell'Arena di verona sarà inoltre la serie di concerti consecutivi più lunga del tour di Baglioni, che si conferma quindi in splendida forma, nonostante i suoi 72 anni.

Il numero degli appuntamenti è infatti superato solo dai 6 live previsti allo Stadio Centrale del Foro Italico a Roma, ma che prevedono una sosta (21-22-23 e 28-29-30 settembre 2023).

E da gennaio 2024, "ATuttoCuore" arriverà anche nelle maggiori arene indoor d'Italia, con un appuntamento anche a Padova: il 29 gennaio all'Arena Spettacoli PadovaFiere.

I biglietti per la nuova data saranno disponibili in esclusiva in prevendita per gli iscritti al Fan Club dalle ore 15.00 di domani, martedì 1° agosto. Dalle ore 15.00 di mercoledì 2 agosto, invece, i biglietti saranno disponibili su TicketOne.it e nei punti vendita e nelle prevendite abitual.