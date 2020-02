GF Vip, Antonella Elia sparisce dalla Casa. Fan preoccupati: «È uscita?». Ieri sera, durante la puntata del reality condotto da Alfonso Signorini, è andato in onda il litigio tra Antonella Elia e Patrick. Lei avrebbe simulato di essere stata spintonata e lui si è infuriato. Realizzando che la Casa e il pubblico non erano più dalla sua parte, Antonella Elia è scoppiata a piangere. Oggi la bionda gieffina sarebbe apparsa ancora scossa. Poi nel pomeriggio "la sparizione". Su Twitter, iniziano a piovere commenti: «Dov'è Antonella Elia? Non si vede da ore». E ancora: «È uscita?».

Secondo alcuni follower, in realtà Antonella Elia sarebbe da tre ore nella sauna. «Speriamo rifletta sui suoi errori», scrivono. Staremo a vedere.



Ultimo aggiornamento: 19 Febbraio, 08:35

