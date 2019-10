​Amici Celebrities, Giulio Scarpati contro Emanuele Filiberto: «Usa il cervello»

di Ida Di Grazia

Grazie Scarpati grazie!!!! Emanuele Filiberto dovrebbe solo stare zitto! #AmiciCelebrities — Daniela Trovato ❤💛 (@DanyDoc1) October 9, 2019

Che sorpresa Giulio Scarpati ❤️ #AmiciCelebrities — Gioire (@IreneGioa) October 9, 2019

Quante mosse sto principe, fa bene Scarpati a cazziarlo #AmiciCelebrities — Vero 🖤💙 (@Veronique__94) October 9, 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA

è il quarto giudice speciale della nuova puntata di. L’amatissimo attore diha duramente criticato l’esibizione delsu “Destra sinistra” di Gaber piena di imprecisioni: «La prossima volta usa il cervello».Ilha voluto strafare, dopo aver superato indenne la prima manche ha sfidato Massimiliano Varrese dei bianchi cantando una canzone di Gaber. L'esibizione non è stata delle migliori, Emanuele dimentica il testo più volte e gesticola molto. Varrese invece porta Billie Jean di Michael Jackson.Il più duro è, a sorpresa, Giulio Scarpati, quarto giudice speciale di Amici Celebrities: «La canzone di Gaber non è solo una mano destra e una sinistra, mi sembra che hai un po' semplificato tutto» Filiberto che come sempre non è incline ad accettare le critiche ribatte «la prossima volta ci metto una gamba», ma il dottor Lele non si lascia sopraffare e ribatte: «La prossima volta usa il cervello». Una risposta molto apprezzata soprattuto dal pubblico social di twitter.