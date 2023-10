Belve, Fedez non ci sarà: la decisione della Rai. Emanuele Filiberto di Savoia, Raoul Bova e Patty Pravo, gli ospiti. Le interviste

Secondo appuntamento con Belve. Dopo il picco di ascolti della prima puntata, Francesca Fagnani è pronta a tornare stasera in tv, su Rai 2 alle 21.20, con le sue interviste che, seppur meno graffianti degli anni scorsi, continuano a essere tra le più virali del web. Vediamo dunque chi saranno gli ospiti della puntata di stasera.

Belve, Fedez non ci sarà: la decisione della Rai

Come tutti sappiamo Fedez non ci sarà. Il marito di Chiara Ferragni, che ora tra l'altro è ricoverato in ospedale per problemi di salute, non ha ricevuto il lascia passare dalla Rai.

Fedez escluso da Belve, la verità della Rai: «Il cachet non c'entra niente, decisione legata alle sue ultime partecipazioni»

«Io auguro a Fedez una pronta e definitiva guarigione e sono profondamente dispiaciuto che la decisione editoriale presa dalla Rai, di oltre dieci giorni fa, sia esplosa strumentalmente durante il suo ricovero», poi spiega: «Il problema - chiarisce infatti l'ad - non è riferito alla presenza retribuita o gratuita. La decisione è legata a una valutazione di opportunità riferita alle ultime sue presenze in Rai, sia per il primo maggio che per l'ultimo Sanremo e ad affermazioni nei confronti dell'azienda che necessitano tempi ulteriori per ritrovarsi in un rapporto e clima diverso e più sereno», conclude l'amministratore delegato.

Gli ospiti di stasera

Ma se Fedez non ci sarà non mancheranno certo gli ospiti big. Stasera dalle anticipazioni sappiamo che in studio della Fagnani arriveranno Patty Pravo, Raoul Bova e Emanuele Filiberto.

Toccherà a loro difendersi dalle artigliate, speriamo più taglienti della scorsa volta, della conduttrice. Ecco il contenuto delle interviste.

Emanuele Filiberto ammette i tradimenti

Ecco l'intervista di Emanuele Filiberto. Il principe di Savoia parla della sua infanzia, delle droghe, del suo Sanremo e anche del suo tanto chiacchierato matrimonio. Le sue nozze con Clotilde Courau, dice Emanuele Filiberto hanno resistito a tutto, anche ai tradimenti: «Purtroppo sono successi: ci sono state delle spiegazioni, ci sono stati dei perdoni, non subito».

Emanuele Filiberto a Belve: «Ho fatto uso di droghe, soprattutto cocaina. Nel mio matrimonio con Clotilde il tradimento è contemplato»

Quindi la coppia conduce una vita per cui il tradimento è contemplato? «Sì, è cosi. C'è un grandissimo amore e un grandissimo rispetto tra di noi, ed è andato oltre i tradimenti».

Raoul Bova è gay? La smentita dalla Fagnani

Poi è il turno di Raoul Bova che parla della sua separazione da Chiara Giordano, della sua ex suocera l'avvocata Annamaria Berardini De Pace a anche della sua attuale compagna Rocío Muñoz Morales. Poi focus sulle voci che sono circolate sulla sua presunta omosessualità.

Raoul Bova a Belve smentisce ancora la sua presunta omosessualità e parla del rapporto con la ex suocera

L'attore smentisce di nuovo i rumors, come aveva fatto a Vanity Fair dopo la separazione. «Diciamo che in quel periodo non si ha la lucidità per dire sempre delle cose esatte. Ho semplicemente smentito quello che si diceva su di me. Molti parlano di questo lato un po' così, ma ognuno la pensa come vuole»