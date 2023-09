Emanuele Filiberto, i 20 anni di nozze con Clotilde: «L'amore con mia moglie è più forte di ogni scappatella. Poi esiste il perdono»

«In questo periodo festeggio venti anni di matrimonio con la mia Clotilde: celebriamo la nostra unione che ha avuto anche alti e bassi ma l’amore non manca mai. Siamo sempre complici e, se ripenso al mio matrimonio, mi sembra ieri...». Con queste parole Emanuele Filiberto, principe di Savoia, mette a tacere le voci sulla presunta crisi con l'attrice francese e mamma delle sue figlie, Vittoria, diciannove anni, e Luisa, diciassette, Clotilde Courau.

La chiude con l'arrivo del ventesimo anniversario di nozze.

Emanuele Filiberto a Verissimo: «Tradimenti? Il sentimento vince sulle scappatelle. Io e Clotilde ci perdoniamo ogni giorno»

Emanuele Filiberto, la dedica per la moglie

Un matrimonio celebrarto il 25 settembre 2003 nella basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma. Ogni volta che Emanuele Filiberto ci ripensa, si commuove: «Fu tutto bellissimo, commovente, Clotilde era già incinta della nostra Vittoria, che ven- ne al mondo tre mesi dopo. E oggi, è meraviglioso celebrare quel giorno».

Nessun crisi insomma come ribadisce ancora una volta a Di Più: «Macché crisi, Clotilde e io. Siamo più uniti che mai. Non bado alle voci, a chi dice di avermi visto con qualche amica. Dico solo che ho tante amiche, tanti amici, amo mia moglie, e lei ama me».

Emanuele Filiberto si racconta a Verissimo, chi è l'erede dei Savoia: il matrimonio con Clotilde Courau, i (presunti) tradimenti e la carriera televisiva

Ma come in ogni coppia. Come in ogni buon matrimonio ci sono alti e bassi. E li hanno vissuti anche loro: «Ne abbiamo passate tante, c’è stato qualche momento “no”, come capita a tante coppie che stanno insieme da lungo tempo, ma tra noi c’è sempre profonda complicità».

E comuqnue: «In ogni caso, l’amore, un grande amore, è più forte di qualunque scappatella, ed esiste il perdono».

Ultima precisazione: «A chi dice che ci facciamo vedere poco in giro insieme, rispondo che siamo entrambi molto impegnati. Clotilde ha appena finito una lunga tournée teatrale, ma appena possiamo stiamo insieme e andiamo spesso a trovare le nostre figlie che studiano in Inghilterra».