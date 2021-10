Amici 21, Inder fuori dalla scuola. La Pettinelli: «Non voglio rappresentarti più come prof»

Inder fuori dalla scuola di Amici. Un provvedimento drastico preso oggi, 12 ottobre, da Anna Pettinelli che, con una busta rossa, ha comunicato al cantante del suo team l'eliminazione. «Caro Inder - si legge nella lettera della Pettinelli -, inutile dirti quanto mi hai delusa e mi si sia sentita presa in giro da tuo comportamento».

A spingere la coach verso l’eliminazione del cantante 20enne, le reiterate violazioni delle regole del programma, tra cui i ritardi alle lezioni, l’utilizzo del cellulare in orari non consentiti e lo scarso impegno messo nella preparazione del brano che gli era stato assegnato in settimana.

«Chiedevi scusa con una inutile finta - continua l'insegnante -, visto il comportamento nelle ore successive. Avevi da parlare al telefono e arrivare in ritardo alle lezioni… E’ per questo tuo evidente disinteresse che non mi sentito di rappresentarti più come prof. Saluta i tuoi amici che rimangono in casa a meno che uno degli altri prof non vogliano nella loro squadra. In bocca al lupo, Anna Pettinelli».

«Sono d’accordo sulla delusione ma non che mi venga detto che non ho lavorato sul pezzo» il commento di Inder. Il ragazzo potrà sperare di riessere ammesso nella scuola solo se uno degli altri coach accetterà di prenderlo nella sua squadra.