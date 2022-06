I super vermi che mangiano la plastica, contro l’inquinamento arrivano le larve che digeriscono i rifiuti

Super-vermi contro l'inquinamento. Uno studio, descritto sulla rivista Microbial Genomics e condotto dagli scienziati della School of Chemistry and Molecular Biosciences presso l’Università del Queensland, ha scoperto che un verme noto come Superworms è in grado di assimilare rifiuti di plastica. Queste larve del Zophobas Morio - particolare specie di verme simile a quello della farina - sono capaci di mangiare e digerire il polistirene grazie a un enzima batterico presente all’interno del loro intestino.

LO STUDIO

Il team, guidato da Chris Rinke, ha infatti individuato un particolare enzima nell’apparato digerente dell’animale, che gli permette di scomporre le sostanze a base di plastica. I ricercatori hanno nutrito degli esemplari di Zophobas morio seguendo regimi alimentari diversi per un periodo di tre settimane, fornendo ad alcuni schiuma di poliestere e ad altri della crusca, lasciando a digiuno il terzo gruppo. «I vermi che avevano ricevuto il poliestere non solo sono sopravvissuti, ma hanno anche mostrato un aumento del peso marginale – afferma Rinke – il che suggerisce che i vermi possono ricavare energia dal polistirene».

GLI SCENARI

«L’obiettivo a lungo termine è quello di progettare enzimi in grado di degradare i rifiuti di plastica negli impianti di riciclaggio. I superworm possono distruggere il poliestere e scomporlo grazie ai batteri nel loro intestino, se riuscissimo a sfruttare questa proprietà potremmo ridurre notevolmente i rifiuti a base di plastica». «I prodotti di degradazione – aggiunge l’esperto – possono essere utilizzati da altri microbi per creare composti di alto valore come le bioplastiche. Speriamo che questo ciclo biologico possa incentivare il riciclaggio dei rifiuti di plastica e ridurre la necessità delle discariche».