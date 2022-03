Dramma sul set cinematografico: muore il cavallo, fantino finisce in ospedale

Un incidente è avvenuto su un set cinematografico a Melpignano nel Salento. Durante una scena, a causa di un incidente poco chiaro, un cavallo sarebbe morto mentre il fantino ha rimediato un trauma cranico non commotivo, ed è stato trasportato in ospedale dal 118 in codice giallo.

Le riprese della fiction ambientata nel 1800 erano state anticipate da un casting su appuntamento per serie tv che si sta girando da fine febbraio fino a fine aprile 2022 nella zona di Lecce – Melpignano – Brindisi – Nardò – Altamura. Successivamente le riprese proseguiranno nel Lazio.

I dettagli

I fatti sono successi alle ore 11.30 circa, presso Piazza San Giorgio: un cavallo è inciampato sui binari posti sul pavimento (su cui scorrono le macchine da ripresa) rovinando al suolo e decedendo dopo pochi istanti. Il fantino (uomo 69enne originario della provincia di Ascoli Piceno) pare abbia riportato solo escoriazioni, curate presso Ospedale di Scorrano con applicazione di punti di sutura. Sul posto era intervenuto solo il servizio veterinario della Asl. Attualmente la stazione di Corigliano sta identificando i presenti ed ha richiesto intervento dello Spesal.