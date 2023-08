Le cavallette invadono le spiagge della Romagna: i bagnanti si danno alla fuga. Cosa sta succedendo

Una vera e propia invasione. Le cavallette stanno rovinando le vacanze a molti bagnanti della riviera romagnola che si sono dati alla fuga. Interi sciami di insetti sono stati segnalati sulle spiagge, facendo scattare l'allarme nella zona a cavallo tra Bellaria Igea marina e San Mauro Mare, ma le cavallette si sono spinte fino a Cesenatico. Una situazione che nelle ultime ore sta creando non pochi disagi a causa della presenza infestante degli animali.

La piaga delle cavallette in riviera

Nel pomeriggio di ieri, come riportato dalle tante segnalazioni sui social, diversi bagnanti sono letteralmente fuggiti dalla spiaggia dopo essere stati assaliti da sciami di cavallette che in poco tempo si sono impadroniti di lettini e ombrelloni. Un evento raro che gli esperti spiegano con la presenza del vento di Garbino che ha spinto gli animali a spostarsi dalla campagna fino alla costa. In tanti stanno segnalando con foto e video l'invasione di cavallette, pubblicando il tutto sui social network.

E anche per chi da anni lavora su quelle spiagge, si tratta di una novità che sta creando scompiglio tra chi ha scelto quelle mete turistiche per passare le proprie vacanze.

I bagnini della zona, infatti, parlano di una «sorpresa che non ci voleva» e che sperano possa esaurirsi il prima possibile.