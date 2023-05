Cesare Cremonini e l'alluvione in Romagna: «Questo è il regno della fratellanza e dell'empatia, ora donate»

Cesare Cremonini, Bologna e la Romagna. «Oggi, undici anni fa, l'Emilia-Romagna veniva sconvolta da un terremoto che è un ricordo indelebile nella nostra memoria.

Laura Pausini, i genitori (75 e 78 anni) puliscono le strade dal fango: «​Grazie per averci insegnato a non arrenderci mai»

Bruno Barbieri vittima dell'alluvione in Emilia Romagna: «La mia casa allagata. Penso a mia madre 90enne»

Con queste parole scritte sui social il cantautore bolognese parla della tragedia causata dal maltempo nella sua regione e invita a donare un aiuto concreto come ha già fatto lui stesso. Cremonini informa infatti i suo follower che «è possibile donare un aiuto immediato e concreto alla Regione Emilia Romagna grazie a una raccolta fondi per sostenere le persone e le comunità colpite da alluvioni e frane. IBAN: IT69G0200802435000104428964 CAUSALE: »ALLUVIONE EMILIA-ROMAGNA intestato a «Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell'Emilia-Romagna». Poi aggiunge: «Ho appena fatto la mia donazione. Fallo anche tu. Aiutiamoci!»