VICENZA - Ballottaggio: alle elezioni amministrative 2023 vince Giacomo Possamai per il centrosinistra con 50,51 per cento di preferenze (23.347 voti) contro l'avversario il sindaco uscente Francesco Rucco del centrodestra che si è fermato a 49,49 per cento di preferenze (22.877 voti). Lo spoglio in diretta e l'esultanza per la vittoria.

(Video di Alda Vanzan)