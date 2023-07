Padova. Test per la specializzazione di Medicina, i candidati: «Pochi fondi per la sanità pubblica, ecco perché alcune specialità non vengono scelte»

PADOVA - Sono 837 i candidati che nella giornata di oggi, 14 luglio, affronteranno la prova d’ammissione per entrare nelle Scuole di specializzazione di Medicina e chirurgia.

Il numero dei candidati risulta di 120 unità in meno rispetto allo scorso anno. La prova consiste nella risposta multipla a 140 in 210 minuti. A livello nazionale del numero degli iscritti al concorso sono pari a 15.453, a fronte dei 17.944 registrati lo scorso anno. Le Scuole di Specializzazione attivate e accreditate presso l’Ateneo di Padova dal MUR sono 48. Le interviste in ordine: Patrizia Burra, delegata per le scuole di specializzazione e i candidati alla prova: Giordana Bonvicini, Maria Luisa Grandi e Marco Garaventa. (video di Matilde Bicciato e interviste di Madeleine Palpella)