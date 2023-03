Padova. Stadio Appiani, addio alla gradinata est. È cominciata la demolizione

PADOVA - Un pezzo dopo l'altro, ridotto in polvere. La gradinata est dello stadio Appiani ha visto trionfi e delusioni, passioni e amarezza. Ora non c'è più. Farà spazio a qualcosa di nuovo tornando all'antico aspetto del 1924. È cominciata questa mattina, 16 marzo, la demolizione dei gradoni costruiti dopo gli anni '50, ormai pericolanti. E i ricordi scivolano via con loro.