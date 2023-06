Pippo Baudo, l’intervento in tv del conduttore dopo gli auguri in diretta

Grande emozione questa mattina a Storie Italiane su Rai1 con Eleonora Daniele per l'ottantasettesimo compleanno di Pippo Baudo . Dopo l'intervento telefonico in diretta dello storico conduttore, che si è detto commosso e “confuso dai i tanti messaggi ricevuti e dall’affetto del pubblico”, I Cugini di Campagna, insieme alla conduttrice, hanno improvvisato una loro personale versione, con il loro inconfondibile stile, di "Tanti auguri a te" dedicata a Baudo. La band ha poi ripercorso tra immagini e musica, oltre 50 anni di canzoni e successi, con tanti evergreen da "Anima mia" al duetto con Paolo Vallesi sulle note de "La forza della vita" sul palco di Sanremo 2023, fino all'esibizione in studio con la loro "Lettera 22", il brano che per la prima volta li ha visti in gara al Festival quest'anno. www.raiplay.it