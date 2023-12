Lorella Cuccarini a Sanremo 2024: «Amadeus mi ha fatto un regalo inaspettato. Io la più amata dagli italiani? Mi fa venire l'orticaria»

Lorella Cuccarini non ci ha mai creduto.

E continua a non crederci. Non si sente la più amata dagli italiani. «È un’espressione che mi fa venire l’orticaria. Mi sento molto amata, lo vivo tutti i giorni nel contatto con le persone, in teatro con Rapunzel o in tv ad Amici, ma la più amata era la cucina».

Lorella Cuccarini co-conduttrice a Sanremo 2024: da «Fantastico» al palco dell'Ariston, chi è la showgirl che affiancherà Amadeus

Lorella Cuccari a Sanremo, la reazione

Non ci crede e non ascolta nemmeno i detrattori dei social. Chi dice che Lorella co-condurrà il prossimo Festival di Sanremo 2024 perché sovranista, per piacere del governo di destra. Al Corriere della Sera respinge questa accusa: «Queste sono cattiverie che possono colpirti quando sei più giovane. Dopo quasi 40 anni di carriera faccio parlare il mio lavoro, non devo dare spiegazioni a nessuno».

Però ringrazia Amadeus che l'ha voluta: «È stato un regalo inaspettato. Di solito per Sanremo vengono scelti personaggi che possano far parlare. Amadeus mi ha mandato un messaggio per dirmi che mi voleva parlare ma io ho risposto alle 10 di sera e lui stava già dormendo. Mi ha chiamato il giorno dopo e le sue parole mi hanno colpito, ha detto che è il suo ultimo Festival e voleva farlo con gli amici, con le persone a cui vuole bene».

Lorella Cuccarini: «Ho combattuto tutta la vita contro le etichette. Mia figlia Chiara può fare quello che vuole in amore»

La disponibilità di Maria De Filippi

E lei non ci ha pensato un attimo: «Gli ho risposto subito: guarda che sono già lì, devo solo chiedere a Maria». E la De Filippi? «Forse addirittura era più felice di me».

Il Corsera le chiede se avesse accettato di salire sul palco anche se Amadeus avesse invitato Heather Parisi ma «Io gli ho detto di sì senza chiedere chi c’era».

Anche a una come Lorella Cuccarini il Festival mette un po' di ansia: «Sanremo mette sempre un po’ paura, è una macchina gigantesca, catalizza l’attenzione nazionale, ma stare sul palco con un amico mi rende tranquilla».

A Sanremo Lorella Cuccarini è di casa. Lo ha vissuto sul palco con Pippo Baudo, l'ha vissuto anche da cantante, anche con Fiorello e Giorgia. «Un’edizione pazzesca, un grande cast, con Fiorello, Giorgia. Decisi di partecipare per il piacere di misurarmi come cantante, non avevo nessuna aspettativa, il decimo posto fu una bella soddisfazione».