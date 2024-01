Mew e Matthew fuori da Amici, Maria de Filippi parla della questione e appare un "like" sospetto: cosa sappiamo

Ancora polemiche attorno all’addio di Mew e Matthew dalla scuola di Amici . Nel corso dell’ultima registrazione del talent Maria De Filippi si è espressa a riguardo della questione che ha scosso i social. Ha spiegato che i due cantanti hanno lasciato il programma per motivi personali, ma non ha fornito ulteriori dettagli. In tanti si sono basati sugli ultimi rumors circolati attorno alla coppia. Infatti Mew e il fidanzato avrebbero deciso di abbandonare la casetta e il talent per vivere in serenità la loro storia lontani dalle telecamere. Se così fosse, tuttavia, la domanda sorge spontanea. Non potevano aspettare qualche mese? Lo stesso fandom dei due è rimasto spiazzato da questo abbandono repentino e improvviso. Eppure attraverso alcune mosse social di Mew la realtà dei fatti sembrerebbe diversa da quella ipotizzata finora. Infatti sembra, almeno dal like di Mew ad alcuni commenti, che forse sia stato Matthew a seguire lei e non viceversa. Un fan ha fatto notare che se fosse stata lei a seguire lui in trasmissione lo avrebbero subito rivelato. Facendo così il 13% di share per tutta la puntata. Difatti i telespettatori si domandano il motivo per cui Maria De Filippi non abbia approfondito a dovere la questione Mew-Matthew. Staremo a vedere cosa succederà! Photo Credits: Per gentile concessione dell'ufficio stampa Amici/ Red Communication