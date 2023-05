Johnny Depp in conferenza stampa a Cannes: la domanda indiscreta? Lui risponde così

Johnny Depp conquista tutti in conferenza stampa a Cannes (qui le sue parole). Durante l'incontro con i giornalisti, la nostra inviata Alessandra De Tommasi gli ha rivolto una domanda certamente originale, forse anche un po' indiscreta, punzecchiandolo su quanto avvenuto negli ultimi anni nel suo rapporto con Hollywood: lo stesso Depp infatti ha a lungo affermato che il mondo del cinema Usa lo avesse boicottato per via delle accuse nei suoi confronti da parte della ex moglie Amber Heard.

Johnny Depp a Cannes

«Nel film interpreta re Luigi XV: i protocolli reali con intrighi, tradimenti e allontanamenti degli stessi figli non le ricordano le dinamiche del mondo dello spettacolo?», la domanda.

E lui annuisce, e poi risponde così: «Certo, ma persino il re deve adattarsi per mantenere una certa distanza e al tempo stesso guadagnarsi del sano rispetto. Un sovrano sforna varie personalità asseconda di chi ha di fronte, l’attore fa qualcosa di simile. Ma io spero sempre che il pubblico dimentichi il mio bagaglio personale dopo qualche minuto dall’inizio del film e riesca a perdersi nella storia».