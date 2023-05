Johnny Depp, applausi (e commozione) a Cannes: la rinascita dopo Amber Heard. Dal contratto milionario con Dior al nuovo film

Johnny Depp si è ripreso la scena a Cannes, dove ha sfilato sul red carpet nella serata d'apertura, con un ruolo regale: interpreta Luigi XV in Jeanne Du Barry di Maiwenn.

Il look

E invece Johnny di stile ne ha da vendere come dimostra il look sfoggiato a Cannes: è apparso elegantissimo e impeccabile sul tappeto rosso per la cerimonia di apertura al Palais du Cinema. Smoking doppiopetto e gilet neri, camicia con collo a punta ad ala e pochette da taschino bianche, orecchini ed anelli, capelli raccolti in un codino, sguardo reso intenso dal kajal nero, pizzetto.

Il risarcimento milionario

La rinascita per Depp è iniziata nel giugno 2022. Quando l'attore ha vinto la causa per diffamazione intentata contro l'ex moglie. Un processo super mediatico che sarà ricordato come uno dei peggiori della storia: Johnny e Amber hanno infatti dato in pasto al mondo, per settimane, i raccapriccianti retroscena di nozze da incubo a base di violenza, sangue e degrado. Dalla vittoria in tribunale Depp ha ricavato un milionario risarcimento dell'ex moglie, che sarà devoluto in beneficenza.