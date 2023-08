Grande Fratello, gaffe o amara verità? Il nuovo promo scatena la polemica

Diversi pettegolezzi circolavano riguardo a questa notizia, ma ora la conferma ufficiale è giunta tramite il recente video promozionale condiviso sui canali social e trasmesso a rotazione anche in televisione.

Il prossimo 11 settembre segnerà il ritorno sugli schermi del Grande Fratello in una versione completamente rinnovata. Nella Casa più spiata d'Italia faranno di nuovo ingresso personaggi non famosi, accompagnati dai vip che, in queste ultime edizioni, hanno dato vita allo show del reality.

Ma qualcosa non è sfuggito all'occhio attento dei telespettatori...

Clemente Mimun, il direttore del Tg5 sul GfVip: «Pier Silvio Berlusconi mi ha chiesto...»

Alda D'Eusanio attacca Alfonso Signorini: «Il Grande Fratello trash finché ci sarà lui. Barbara D'Urso? Trattamento violento»

Gaffe o amara verità?

Nel breve spot diffuso online, infatit, molti hanno notato alcuni dettagli sospetti che sembrano suggerire variazioni significative rispetto alle edizioni precedenti del reality show prodotto da Endemol Shine Italy e da sempre in onda sulle reti Mediaset.

Quali potrebbero essere le disparità distintive di questa edizione in confronto alle esperienze passate?

Photo Credits: Kikapress, Shutterstock, per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset, per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music by Korben MKdB

LEGGI ANCHE:-- Grande Fratello, Signorini si deve preoccupare? L’annuncio dei Tiktoker napoletani fa il giro del web. Cosa potrebbe succedere