Gf Vip, Patrizia Rossetti senza reggiseno, la regia non censura e si vede tutto: fan senza parole

La diretta del GF Vip che va avanti 24 ore su 24 spesso è oggetto di censure che la produzione mette in atto quando c'è qualcosa che viene ritenuto poco idoneo a essere trasmesso. A volte vengono spenti i microfoni, altre vengono spostate repentinamente le inquadrature delle telecamere della diretta. Questa volta, però, qualcosa è sfuggito all’occhio del Grande Fratello.

Cosa è successo

Durante la notte, infatti, Patrizia Rossetti è stata tra le grandi protagoniste del gioco “obbligo o verità” andato in scena nel salotto della casa. La presentatrice si è dovuta scambiare i vestiti con Alberto De Pisis, e i due si sono spogliati e rivestiti in giardino. Alla regia deve essere sfuggito il controllo della situazione perché non ha censurato Patrizia, che è apparsa in video senza reggiseno. Su Twitter, sono stati numerosi i complimenti per il fisico della conduttrice che è apparsa in ottima forma.

