Isola dei Famosi 2024, pagelle: Luxuria telecomandata (5), Bastianich versione Marchese del Grillo (6), Benigno polemico (4), Elenoire amazzone (8)

Terzo capitolo de L'Isola dei Famosi 2024, cosa è successo? I naufraghi dell'Honduras vivono la loro prima eliminazione, a dover abbandonare il reality è Luce Caponegro. Aras Senol ed Edoardo Franco in isolamento per Covid e Marina Suma infortunata. Il nuovo leader è Samuel Peron. Tra nuove nomination e sfide vediamo dunque le (nostre) pagelle della puntata andata in onda ieri sera, lunedì 15 aprile.

Vladimir telecomandata 5

Alla versione Luxuria amica della Casalegno non ci crederebbe neanche un bambino.

Dopo la scorsa puntata in cui la conduttrice ha risposto stizzita all'inviata il registro è cambiato, segno evidente che Vladimir ha un copione da seguire fatto di toni e movenze da adottare.

D'altronde l'ad di Mediaset è stato chiaro: via il trash e le polemiche. Così la timoniera de L'isola segue a bacchetta ciò che le è stato chiesto di fare: look sobri e linguaggio contenuto, neanche di fronte a un Francesco Benigno che “grida al complotto” contro di lui da parte della produzione, Vladimir Luxuria reagisce. Va bene essere rispettosi delle regole, ma così ci pare troppo. Telecomandata, 5

Sonia Bruganelli a favore di telecamera 4

Tornata è tornata ma Sonia Bruganelli opinionista de L'Isola non è quel pruriginoso che ci aspettavamo. La saccenza è la stessa di sempre quella che la rende unica, ma ormai l'ex moglie di Paolo Bonolis sembra abbia in mente solo una cosa: la conduzione di un programma. Finalmente i cameraman hanno trovato degli occhi azzurri da inquadrare di nuovo, perché i primi piani della Blasi chi li dimentica, e lei, che lo sa, sta in posa tutto il tempo. Ma oltre questo sta regalando poco. Ci prova ma non ci riesce. L'intervento contro Daniele Radini Tedeschi, al quale dà della «nullità, nel senso buono del termine» è quanto di più emblematico. Zittisce il collega Dario Maltese di continuo dicendogli: «Non parlare da Tg5 con me devi parlare solo terra terra», insomma Sonia sei quella che legge libri e li recensisce o sei quella che vuole fare il nuovo personaggio svampito della tv? Prendi una decisione.

Joe Bastianich, Io so io e voi non siete un .... 6

«Sono fatto così anche nella vita reale, io sono americano, non ho bisogno di amici e non mi interessa raccontare di me nè sapere della vita degli altri, mi apro con pochi e solo quando voglio». Joe Bastianich è l'ego materializzato naufrago, ma è onesto. Inoltre si da da fare in modo sapiente senza lanciarsi in imprese inutili solo per farsi riprendere dalle telecamere. Può risultare antipatico, si è vero, lo è. La sua modalità Marchese del Grillo «Io so io e voi non siete un ca**o», fa saltare i nervi anche a uno zen, però potrebbe regalare momenti interessanti.

Elenoire Casalegno, amazzone 8

Il perché stia così antipatica alle colleghe Vladimir Luxuria e Sonia Bruganelli non è cosa chiara ma cosa certa. Eppure lei dal suo 1 metro e 83 centimetri le guarda dall'alto in basso facendosi scivolare addosso ogni provocazione o frecciatina. E sono tante. Sa fare il suo lavoro, lo sa e va avanti a testa alta. Cosa dire dei suoi outfit? Nulla, ci resta solo da scoprire dove comprarli. Amazzone 8

Francesco Benigno, polemico 4

Tutto parte da una clip che lo mette protagonista in una versione che però a lui non piace: «Volevate mettermi in cattiva luce fin dall'inizio era chiaro già prima che io arrivassi sull'isola». Eppure si trattava solo di un video divertente. La simpatia non è il suo forte, ma neanche la socialità. Riesce a discutere anche con i granchi che abitano a Caya Cochinos figuriamoci con i naufraghi. Quanto durerà? Veramente poco perché a dirla tutta non accende dinamiche e neanche fuochi.

Daniele Radini Tedeschi esibizionista 7

«Siamo tutti delle nullità che siccome non siamo nulla facciamo gli esibizionisti». Ovviamente il critico d'arte fa il personaggio ma lo fa bene. Il suo lessico poco comprensibile ai più lo posiziona in alto sulla scala dei colti all'Isola poi che questo sia vero o meno poco importa, tanto nessuno lo capisce. Però ci piace 7

Pietro Fanelli la Noia 5

Sembra un angelo ma vuole necessariamente fare il poeta maledetto. Parla di centro, d'amore, di anima, poi in realtà vuole solo essere ripreso dalle telecamere, ma i suoi primi piani valgono la pensa di essere visti. Sonia Bruganelli è la sua fan numero 1, e questo la dice lunga. Non troverà forse un posto a L'Isola dei Famosi 2024, ma sicuramente uno in una trasmissione della Bruganelli si. Il Voto per lui? Ci aiuta Angelina Mango: La noia. 5

Dario Maltese non se lo meritava 6

Questo tentativo di mettere i giornalisti dei tg nel ruolo di opinionisti dei reality è quanto di più forzato Pier Silvio Berluscono potesse fare. Prima Cesara Buonamici al Gf ora Dario maltese a L'Isola, ma perché? Non che gli interventi del volto del Tg5 non siano azzeccati, anzi. È educato, composto e preparato, ma è proprio lui a essere un pesce fuor d'acqua in quello studio. E forse anche lui vorrebbe tornarsene a casa.

Alvina rivelazione 8

Noi lo avevamo detto fin dall'inizio Alvina Verecondi Scortecci ci avrebbe regalato momenti indimenticabili, e questo è quello che sta facendo. La Contessa ha dimenticato, per ora è chiaro, gli aperitivi a Cortina e i servizi di Limonges e si è ambientata benissimo in Honduras, è quella che si lamenta meno e fa di più, inoltre ieri ha dimostrato di avere una forza non indifferente. Brava Alvina

Luce (Selen) inspiegabilmente a casa 9

«Voglio rimanere perché a me servono i soldi», è questo l'appello di Luce Caponegro (Selen) prima della chiusura del televoto. La sua onestà andrebbe premiata e invece il pubblico la manda a casa. Se lo meritava? No, assolutamente no.

Nominati

Al termine della puntata ecco i naufraghi finiti al televoto: Artur Dainese, Franbcesco benigno, Peppe Di Napoli, Joe Bastianich e Daniele Radini Tedeschi.