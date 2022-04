Miguel Herran (Rio de La Casa di Carta), la sua abitazione in fiamme: ecco come sta l'attore

Miguel Herran torna a far parlare di se. E per una brutta storia. L'attore spagnolo noto per essere l'interprete di Rio ne La Casa di Carta e Christian in Elite è stato vittima di uno spiacevole episodio: la sua casa ha preso fuoco. Si è svegliato così Miguel e ha condiviso tutto attraverso delle storie Instagram con i suoi oltre 14 milioni di follower il 25enne.

APPROFONDIMENTI INSTAGRAM La Casa di Carta, Miguel Herrán (Rio) in isolamento per il... LO SFOGO SUI SOCIAL La Casa di Carta, Rio piange su Instagram: «Non voglio... TELEVISIONE Arriva la nuova serie Elite su Netflix, ci saranno anche star di...

La Casa di Carta, Miguel Herrán (Rio) in isolamento per il Covid preoccupa i fan: «Non voglio parlare né mangiare»

Miguel Herran, in fiamme la sua abitazione

L'attore originario di Malaga come ha documentato nei suoi social si è trovato di fronte a una scena che mai avrebbe pensato di vedere: la sua abitazione avvolta dalle fiamme. Nei video si possono sentire il rumore di oggetti che si disintegrano e le lacrime di Herran. Preso dal panico Rio singhiozza: «La mia c***o di casa!», ha detto sfogandosi tra i sospiri affannosi.Sono rimaste solo macerie, nessun affetto si è salvato. Spente le fiamme Miguel continua a documentare tutto ai suoi fan e mostra le condizioni della casa dopo che le fiamme sono state spente. Credenze bruciate, muri inceneriti, soffitto distrutto, oggetti, libri e utensili riversati sul pavimento inutilizzabili e carbonizzati.

La Casa di Carta, Rio piange su Instagram: «Non voglio più riempire il mio vuoto con i like»

La reazione dei fan

Alcuni hanno ipotizzato che potesse trattarsi di uno scherzo. «Ma è serio?», si sono chiesti alcuni. Purtroppo però è tutto vero. E oltre ai danni ora Miguel si trova a dover affrontare anche gli attacchi social: «Se Miguel Herrán ha davvero avuto la sua casa in fiamme e la prima cosa che gli viene in mente, o semplicemente gli viene in mente a un certo punto, è registrare una storia di come brucia la sua casa, vorrei che fosse una bugia». Ma l’incendio c’è stato veramente, e la casa di Miguel Herran è distrutta. Non è stato ancora spiegato come la casa sia potuta andare in fiamme, ma Webboh riporta che Miguel sta bene e non si è procurato nessuna lesione. Le fiamme si sono alzate quando l'attore era fuori casa, quindi Miguel non ha riportato nessuna ferita.