Cuscini e tappeti, la curiosa richiesta di Meghan Markle e del principe Harry

Quanti sforzi per organizzare una festa. E se la festa è quella del Principe Harry e di Meghan Markle allora questi sforzi sono triplicati, chiedetelo al team che ha creato l'evento-visita a New York della coppia nel 2021. A svelare i dettagli è il Daily Mail che, attraverso alcuni documenti, mostra come gli assistenti dei Sussex abbiano lavorato sodo dietro le quinte per assicurarsi che i due venissero presentati in modo positivo durante una serie di apparizioni pubbliche registrate per il loro documentario Netflix del valore di 100 milioni di dollari. Le email rivelano dettagli interessanti, come la scelta delle scuole da visitare, le modifiche ai comunicati stampa per rendere l'evento più "sostanzioso" e un controllo rigoroso sulla lista dei giornalisti presenti. Alcuni giornali britannici sono stati addirittura esclusi. Durante la visita, è emerso che sono state fatte richieste insolite, come portare cuscini e un nuovo tappeto in una scuola pubblica di una zona a basso reddito per adattarsi ai gusti estetici di Meghan. La visita a New York aveva lo scopo di presentarli come leader mondiali, includendo discorsi all'ONU e al Global Citizen Festival. Il principe Harry e Meghan Markle hanno "chiuso" con la famiglia reale: «È finita»