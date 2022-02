Università, cambia l'accesso a Medicina: le novità

Cambia il meccanismo di selezione dei candidati ai corsi di laurea a numero chiuso, tra i quali Medicina, già a partire dal 2022 e in modo più deciso dal 2023. È quanto prevede la risoluzione approvata dalla Commissione Istruzione della Camera. Si prevede anche che vengano prese iniziative «per garantire un incremento congruo, pari o superiore al 10 per cento del numero delle ammissioni ai corsi a Medicina» che passerebbero da 14.500 a oltre 15 mila già dal prossimo anno. «La risoluzione approvata è un passo decisivo per rivedere i criteri di selezione nell'accesso a Medicina», dice Vittoria Casa presidente della Commissione.

