Stati Uniti, crolla sezione di scogliera in un lago dello Utah

Moglie e marito in gita al lago Powell, nello Utah, ha ripreso il momento in cui un pezzo di una scogliera si stacca e crolla in acqua provocando onde altissime. È accaduto lo scorso 30 maggio. Mila Carter si trovava sul posto con il marito Steve e stavano facendo una gita in barca quando grossi pezzi di roccia si sono staccati finendo in mare. «Non ci aspettavamo nulla di simile - ha detto la donna alla Cnn - Il video non mostra l'onda alla fine. È stato impressionante». (Video Twitter Mila Carter)