IN LAGUNAsegue dalla prima pagina(...) L'altra parte delle squadre che operano il sollevamento è formata da tecnici e maestranze delle imprese di costruzioni che avanzano tuttora circa 22 milioni dal Consorzio Venezia Nuova, che è una realtà in fase di liquidazione e con un debito totale che ammonta tra i 250 e i 300 milioni. Alle imprese inizialmente il commissario liquidatore Massimo Miani aveva proposto di liquidare il 30 per cento dei...