Maltempo, colata di fango travolge Blevio: le strade diventano fiumi di acqua e detriti

Una colata di fango ha colpito Blevio, piccolo comune sul Lago di Como. E' la conseguenza dell'ondata di maltempo che il pomeriggio del 18 settembre si è abbattuta su buona parte della Lombardia. Le forti raffiche di pioggia hanno causato delle frane e hanno trasformato le strade in fiumi di acqua e detriti. Chiusa, fino a poco dopo le ore 21, anche la strada provinciale Lariana per via dell'esondazione di un torrente. Registrati disagi anche in altre zone del Comasco, in provincia di Varese e in Brianza.