Pontida, al via sul pratone la kermesse della Lega

(LaPresse) Un lungo applauso e poi i selfie hanno salutato l'arrivo di Matteo Salvini a Pontida, sul pratone dove è in corso l'evento della Lega. Alcune migliaia di militanti, provenienti da ogni regione d'Italia si sono dati appuntamento nel piccolo comune della bergamasca: “La Lega non è solo espressione del Nord ma di tutta Italia. Salvini è il vero Garibaldi”, spiega un miltante di Sciacca, in Sicilia. Nessun imbarazzo per l'annunciata presenza di Marine Le Pen che parlerà dal palco: “Molti ideali ci accomunano: padroni a casa nostra, immigrazione. Qua arrivano tutti come se ci fosse posto per tutti ma posto per tutti non ce n'è”.

