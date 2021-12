Zaia si fa il test per il covid: «Stai a vedere che sono positivo». Poi la battuta su Crozza

VENEZIA - Durante la conferenza stampa in diretta Luca Zaia sponsor dei tamponi rapidi. Per rimarcare la necessità di potenziare, soprattutto durante le festività natalizie, l'importanza della prevenzione, il governatore durante il consueto incontro con la stampa ha eseguito un tampone rapida per evidenziare la facilità e la rapidità della sua esecuzione. Un siparietto che non potrà non far gola a Crozza.

«Ora risulto pure positivo e mi tocca mettermi in quarantena», ha chiosato mentre impacciato maneggiava lo stick seguito dalla dottoressa Russo. Ripreso da alcuni giornalisti, «Però poi non ci si deve lamentare per le parodie», Zaia ha risposto ridendo: «Io non mi lamento, ci ho fatto pure il titolo di un libro».