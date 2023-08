CORNUDA (TREVISO) - Barista aggredita dal cliente per 50 centesimi in più nello scontrino per il pagamento pos. La vittima, Valentina Pinarello di 23 anni, è sotto choc e ripensa alle mani di quell'avventore macedone di 30 anni che le ha stretto le mani attorno al collo togliendole il respiro per qualche istante.