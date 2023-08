«Ho visto l'uomo che stringeva le mani al collo della ragazza e l'ho immobilizzato»

CORNUDA - La testimonianza di Tommaso Busatto il giovane cliente che per primo è intervenuto in aiuto della barista. «Ho visto un uomo che le stringeva le mani al collo, sono interveuto e l'ho immobilizzato cercando di non fargli male».

La notizia riguarda il caso dell'uomo che ha aggredito la barista quando si è accorto del sovrapprezzo nello scontrino per l'utilizzo del Pos.

Uscito dal bar si accorge che sullo scontrino sono segnati 50 centesimi di troppo. Conto sbagliato? No. L'addebito era per l'uso del Pos, solo che la barista non lo aveva avvertito. Da lì la furia. Il cliente, un macedone di 30 anni, ci ha ragionato sopra, poi ha chiamato per avere spiegazioni e alla fine è tornato sui suoi passi catapultandosi dietro il bancone del Dam bar di Cornuda dove ha preso per il collo la giovane barista, con una violenza inaudita.