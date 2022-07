Cisterna d'acqua in piazza per far fronte alla crisi idrica

VALDOBBIADENE - Per sopperire alla mancanza di acqua potabile da acquedotto in alcune zone di Valdobbiadene, ATS ha attivato un servizio di emergenza. Dalle ore 18:00 circa saranno posizionate due autobotti da 30 ettolitri ciascuna, una in via San Antonio a Guia (vicino alla chiesa di San Antonio) e una in piazza San Floriano (vicino alla chiesa di San Floriano). I residenti delle zone alte di Guia e San Floriano potranno rifornirsi di acqua da queste autobotti, dotandosi di taniche, per usi igienico sanitari.

Chiedo di utilizzare quest'acqua per soli scopi igienico sanitari domestici.